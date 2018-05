Maxischermo Roma-Liverpool, è tutto pronto per il ritorno delle semifinali di Champions League 2017/2018: Anfield Road sold out per seguire il confronto dello Stadio Olimpico

Mancano meno di otto ore all’atteso appuntamento dello Stadio Olimpico: Roma contro Liverpool, ritorno delle semifinali di Champions League 2017/2018. Impresa difficile per la formazione di Eusebio Di Francesco, che dovrà rimontare il 5-2 della gara d’andata: necessario un 3-0 o una vittoria con almeno tre reti di scarto. Maxischermo Roma-Liverpool: ecco tutte le info.

Un appuntamento attesissimo, in particolare per i Reds: come riportato dal Liverpool tramite il proprio sito ufficiale, Anfield Road è sold out. Sarà infatti possibile assistere al confronto dell’Olimpico direttamente sui maxi-schermi all’interno dello storico stadio, ma sono finiti i tagliandi: grande euforia per una serata che potrebbe entrare nella storia, la formazione di Jurgen Klopp pronta a staccare il pass per la finale di Kiev…