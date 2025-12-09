Champions League, domani Real Madrid Manchester City! Guardiola scalda il match: «Se li avessi fatto giocare come noi, sarei stato esonerato dopo 6 mesi»

Champions League, domani Real Madrid Manchester City! Guardiola usa ironia e realismo per commentare il momento di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos

Alla vigilia del match di Champions League, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato dichiarazioni forti e al tempo stesso solidali nei confronti di Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid.

Un intervento ironico, diretto, ma pensato per difendere il connazionale in un momento di grande pressione mediatica. Guardiola ha voluto chiarire che le critiche ad Alonso non dipendono dal suo lavoro, ma dal contesto unico e complicato in cui opera.

L’IRONIA E LA PRESSIONE AL REAL MADRID – «Un consiglio? Dovrebbe fare la pipì da solo, io non la farò per lui. Vi piace come titolo, eh? Se avessi fatto giocare il Real Madrid come ho fatto giocare l’anno scorso il Manchester City, sarei stato esonerato dopo 6 mesi».

NESSUNA PROVOCAZIONE, SOLO SOLIDARIETÀ – «Il Real è un posto difficile, ma lui lo sa, è la realtà di essere a questo livello. Molti giocatori sono infortunati nel Real, come successo a noi la scorsa stagione, ma lui è in grado di fare ciò che è richiesto dalla posizione che ricopre. Ovunque oggi devi vincere altrimenti hai un problema».

RAPPORTO PERSONALE E SIMPATIA PER XABI ALONSO – «Se mi sta simpatico? Certo che ho simpatia perché siamo stati insieme per due anni ed è stata un’esperienza incredibile stare con lui. Non solo come manager; condividiamo anche le famiglie. Barcellona e Real Madrid sono i club più difficili da gestire a causa dell’ambiente».