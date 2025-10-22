Champions League
Champions League, Osimhen trascina il Galatasaray e i turchi sognano la qualificazione. Primo stop per il Qarabag: il resoconto delle 18:45
Champions League, le prime due partite di questo mercoledì si sono concluse con il punteggio di 3-1 per le squadre di casa. Come cambia la classifica
Un tardo pomeriggio che ha visto il primo stop del Qarabag. Dopo le prime due vittorie, il club azero cade in casa dell’Athletic Bilbao con il punteggio di 3-1. Vittoria che consente agli spagnoli di conquistare i primi punti mentre il club dell’Azebaigian resta fermo a 6.
Seconda vittoria, invece, per il Galatasaray. I turchi superano con il punteggio di 3-1 i norvegesi del Bodo/Glimt salendo a 6 in classifica e alimentando i sogni qualificazione. Gli ospiti, invece, restano fermi a due.
Questi i risultati e i marcatori delle sfide delle 18:45:
Athletic Bilbao-Qarabag 3-1 (1′ Leandro Andrade (Q), 40′ Guruzeta, 70′ Navarro, 88′ Guruzeta)
Galatasaray-Bodo/Glimt 3-1 (3′ Osimhen (G), 33′ Osimhen (G), 60′ Akgun (G), 75′ Helmersen) LEGGI ANCHE >>> Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica
