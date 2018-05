Virginia Raggi, Sindaco presente all’Olimpico per Roma-Liverpool

Sugli spalti dello stadio Olimpico questa sera ci sarà anche il Sindaco Virginia Raggi per assistere a Roma-Liverpool: prima cittadina pronta a sostenere i giallorossi

Mancano meno di due ore al fischio di inizio di Roma-Liverpool, ritorno delle semifinali di Champions League 2017/2018. La formazione di Eusebio Di Francesco è chiamata all’impresa dopo la pesante sconfitta per 5-2 della gara d’andata di Anfield Road: i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per 3-0 o comunque con almeno tre gol di scarto. La stessa situazione vissuta nei quarti di finale contro il Barcellona e sappiamo come è andata a finire…

Lo stadio Olimpico sarà brulicante, con i sostenitori della Lupa pronti a spingere Edin Dzeko e compagni verso lo storico traguardo. Prevista la presenza allo stadio di numerosi tifosi vip e non mancheranno anche rappresentanti della classe politica della Capitale: secondo quanto riporta l’Ansa, anche il Sindaco Virginia Raggi sarà presente in tribuna per assistere dal vivo al confronto tra giallorossi e Reds. L’esponente del Movimento 5 Stelle, molto attiva per ciò che concerne il capitolo nuovo stadio, sarà accompagna dal presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito. Non resta che attendere meno di un paio di ore: tutto pronto per Roma vs Liverpool, che lo spettacolo abbia inizio…