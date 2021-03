Champions League, scongiurato il rischio campo neutro: in dubbio solo Chelsea Porto

Tutti i quarti di finale di Champions League si giocheranno nei rispettivi stadi e Paesi, resta il solo dubbio per Chelsea-Porto

Negli ottavi di finale di Champions League, alcune gare si sono disputate in campo neutro per i problemi derivanti dalle restrizioni per la pandemia da Covid-19. Nei quarti di finale, però, questo problema non dovrebbe esserci. La UEFA ha infatti confermato che Borussia Dortmund-Manchester City si giocherà sia al Signal Iduna Park che all’Etihad Stadium. Bayern Monaco-PSG ha avuto la conferma, per ora solo per l’andata, di giocare in Baviera.

Anche per Liverpool-Real Madrid non ci saranno problemi, con il Governo spagnolo che ha dato la possibilità ai Reds di raggiungere la Spagna. Resta in dubbio solo Chelsea-Porto che non ha ancora sede ufficiale.