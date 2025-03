Champions League, Tah alla vigilia di Bayern-Leverkusen: «Bayern? Squadra di altissimo livello, saranno due partite speciali. Non vediamo l’ora di giocarle»

Il capitano del Leverkusen ha parlato della vigilia del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Le parole

Alla vigilia del match fra Bayern Monaco–Bayer Leverkusen valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, il difensore tedesco e capitano del Leverkusen, Jonathan Tah ha parlato ai canali ufficiali del club. A seguire le sue parole.

BAYERN – «Che Bayern mi aspetto? Una squadra di altissimo livello, con molta esperienza in questa competizione. Saranno sicuramente due partite molto diverse. In trasferta ci saranno momenti in cui l’avversario avrà forse più controllo del gioco. Dobbiamo mostrare che anche la difesa può essere divertente. Saranno sfide impegnative, ma non vediamo l’ora! Non dobbiamo nasconderci davanti a nessuna squadra, l’abbiamo già dimostrato più volte. E vogliamo continuare a dimostrarlo».

SCONTRO TRA TEDESCHE – «È un po’ un peccato per la Bundesliga, perché una squadra tedesca sicuramente uscirà. Lo stesso vale per esempio per il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid. Ma questo è il formato. Personalmente trovo che il nuovo formato della Champions League sia positivo, mi sta piacendo molto. Nella fase a gironi si giocava contro ogni squadra una sola volta, in casa o in trasferta, ed era necessario essere sempre al massimo».

IMBATTIBILITA’ CONTRO IL BAYERN – «Vedo entrambe le squadre su un livello assolutamente paritario e, secondo me, si affrontano le due migliori squadre tedesche, con il calcio più bello, attraente e vincente. Proprio per questo, saranno due partite speciali. Non vediamo l’ora di giocarle».

SUPPORTO DEI TIFOSI – «Ovviamente sarà estremamente importante. Per noi giocatori è un grande aiuto sentire che i tifosi vivono il match con grande passione. A casa nostra, alla BayArena, l’atmosfera nelle ultime partite è stata eccezionale. E anche in trasferta è sempre una sensazione fantastica, perché sappiamo di avere il nostro cerchio di tifosi e che siamo sempre uniti. Questo supporto può fare la differenza in queste partite. Quindi l’appello a tutti i tifosi è: continuate così! Siamo molto grati per il vostro sostegno».