Champions League, tutte le novità dal 2024: girone unico a 36 squadre

La Gazzetta dello Sport rivela le novità per la Champions League a partire dal 2024: girone unico a 36 squadre

Nasce la nuova Champions League, che a partire dal 2024 raccoglierà 36 squadre in un girone unico, una vera e propria rivoluzione. I dettagli del nuovo format sono stati svelati dalla Gazzetta dello Sport, che ha spiegato che ci saranno partite di sola andata, minimo 10, massimo 17 per chi arriva in finale.

Prima del via, le 36 saranno ordinate in 4 fasce in base al ranking Uefa. Gli incroci? Facciamo un esempio per quelle di prima fascia: giocheranno 2 partite contro altre della stessa categoria, 3 contro quelle di seconda e terza fascia, 2 contro quelle dell’ultima. Misure: 2-3-3-2. A questo punto non è ancora possibile definire il criterio relativo alle quattro squadre supplementari, ad ogni modo l’Italia inizia a sognare le 5 squadre, molto probabilmente come gli altri paesi europei.