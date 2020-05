Championship, due calciatori dell’Hull City positivi. Il comunicato

La EFL ha emesso un comunicato dove informa che sono stati trovati due casi positivi in Championship su 1014 test

La EFL, seconda divisione del calcio inglese, ha emesso un comunicato dove fa il punto della situazione sui test sierologici effettuati in Championship. Due casi positivi nei 1014 test effettuati su giocatori e staff. I due giocatori positivi sono dell‘Hull City e rimarranno in isolamento per 7 giorni.

COMUNICATO EFL – «La EFL conferma che nelle ultime 72 ore 1014 persone fra giocatori e staff, appartenenti ai 24 club di Championship, sono state sottoposte ai test per il Covid-19 e 2 di queste, appartenenti ad un solo club, sono risultate positive. Quei giocatori e membri dello staff che sono risultati positivi saranno adesso posti in autoisolamento in linea con il protocollo della EFL e solo coloro che saranno risultati negativi potranno accedere ai centri di allenamento. La EFL continuerà ad effettuare annunci con regolarità, nel rispetto del programma dei test, per supportare l’integrità e la trasparenza della competizione. Non saranno forniti dettagli circa club o singoli individui».

COMUNICATO HULL CITY – «L’Hull City conferma che due persone sono risultate positive al Covid-19 dopo il primo round di test effettuati al centro sportivo. I nomi non saranno resi noti e il club chiede che questa scelta venga rispettata. I due, entrambi asintomatici e senza sintomi febbrili, andranno in autoisolamento per 7 giorni, seguendo le direttive del protocollo della EFL, prima di essere nuovamente sottoposti ai test».