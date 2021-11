Capo scout dello Young Boys, Chapuisat racconta Zakaria e lo consiglia ai top club

In un’intervista a Tuttosport, Stephane Chapuisat, capo scout dello Young Boys, ha raccontato Zakaria, obiettivo di mercato della Juventus.

ZAKARIA – «È un centrocampista giovane e possiede qualità importanti. Sì, ha tutto per imporsi in un top club. Ma occhio al nostro portiere, Sommer: è davvero forte. Come pure Shaqiri».