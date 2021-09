Charter post Colombia Cile, Napoli-Juve e non solo: altri tre club di Serie A

Pronto il charter privato post Colombia-Cile per far rientrare i nazionali in tempo per la terza giornata di Serie A: coinvolti 5 club italiani

Prende sempre più piede l’ipotesi del volo charter post Colombia Cile per consentire ai nazionali della Serie A di rientrare in tempo utile per la terza giornata di Serie A.

Come riporta il Corriere del Mezzogioro, sono cinque i club italiani coinvolti: la Juve per Cuadrado, il Napoli per Ospina, l’Inter per Vidal, la Fiorentina per Pulgar e il Bologna per Medel. Contatti tra le società per organizzare il volo privato.