Chelsea-Borussia Dortmund, la partita inizierà con 10′ di ritardo: il motivo

Questa a Stamford Bridge la partita tra Chelsea-Borussia Dortmund inizierà con dieci minuti di ritardo per il ritardo dei tedeschi nell’arrivare allo stadio.

Il traffico di Londra non ha permesso alla squadra di Terzi di arrivare in orario ed è per questo che la sfida inizierà alle 21:10.