Chelsea, Lampard: «Stiamo colmando il gap con le altre»

L’allenatore del Chelsea Frank Lampard parla dopo la sconfitta contro il Manchester City: ecco le sue parole

«Oggi abbiamo perso facendo una buona partita. Siamo stati coraggiosi e abbiamo avuto in alcuni casi il controllo del gioco. La gara era in bilico, loro hanno vinto per un gol deviato e per una giocata di qualità di Mahrez. Sono convinto che stiamo colmando il gap che è importante. La nostra crescita è evidente».