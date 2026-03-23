Chelsea, Enzo Fernandez chiarisce sul possibile trasferimento al Real Madrid: «Onestamente posso dire…». Rivelazione importantissima

Chelsea, Enzo Fernandez ha parlato così del possibile trasferimento al Real Madrid in estate. Queste le sue dichiarazioni

Il valzer del calciomercato internazionale inizia già a far registrare i primi grandi movimenti, o quantomeno le prime affascinanti suggestioni in vista dell’imminente sessione estiva. Tra i nomi più chiacchierati delle ultime settimane spicca senza dubbio quello di Enzo Fernandez. Il talentuoso regista argentino è finito al centro di insistenti rumors che lo vorrebbero nel mirino di uno dei club più prestigiosi e vincenti del panorama europeo. Tuttavia, di fronte al clamore mediatico suscitato dall’ipotetico trasferimento, il fuoriclasse ha deciso di intervenire in prima persona per fare totale chiarezza sul suo futuro.

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L’intervista a Olé e la smentita sulle voci spagnole

Durante una recente chiacchierata concessa ai microfoni della nota testata sportiva argentina, il faro del centrocampo dei Blues ha voluto spegnere sul nascere ogni possibile speculazione riguardante un suo addio a Londra. Il centrocampista del Chelsea ha parlato a Ole, rispondendo alle voci di mercato, con l’interesse del Real Madrid.

La risposta dell’ex River Plate e Benfica è stata tanto perentoria quanto inequivocabile, non lasciando spazio a fraintendimenti e chiudendo, almeno per il momento, le porte alla Casa Blanca. Queste le sue parole: “Real Madrid? Onestamente non c’è niente. Non c’è alcuna discussione. Per ora sono concentrato sul Chelsea e sulle ultime partite della stagione. E poi vedremo dopo i Mondiali”.

Testa alla Premier League e alla rassegna iridata

Le dichiarazioni del campione tracciano una linea programmatica ben precisa per i prossimi mesi. In questo momento cruciale dell’anno sportivo, la priorità assoluta per Enzo Fernandez è concludere nel migliore dei modi la Premier League e le competizioni in corso con la maglia del Chelsea. La formazione londinese ha estremo bisogno della sua leadership in mezzo al campo per centrare gli obiettivi prefissati dalla dirigenza in questo rush finale.

Inoltre, il chiaro riferimento ai prossimi Mondiali non è affatto casuale. Con la grande rassegna iridata nordamericana all’orizzonte, l’argentino sa bene che la concentrazione dovrà essere massima per difendere il titolo con l’Albiceleste. Solo al termine del torneo si apriranno eventualmente le porte a valutazioni su nuove avventure calcistiche. Fino ad allora, le sirene spagnole rimarranno, a suo dire, infondate.