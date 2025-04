Chelsea Everton: dove vederla, orario e probabili formazioni

Chelsea Everton, 34a giornata di Premier League: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Chelsea Everton si giocherà allo Stamford Bridge ed è una sfida valevole per la 34a giornata di Premier League. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Neto; Jackson. Allenatore: Maresca.

Everton (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; Harrison, Doucoure, Ndiaye; Beto. Allenatore: Moyes.

Orario e dove vederla in tv

Chelsea Everton si gioca alle ore 13.30 di sabato 26 aprile per la 34a giornata di Premier League. Verrà trasmessa SKY SPORT CALCIO e sarà visibile per gli abbonati su Sky Go e NOW.