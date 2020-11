Chelsea, Lampard: «Tottenham da titolo» – VIDEO

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha commentato il pareggio ottenuto in Premier League contro il Tottenham di José Mourinho – VIDEO

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha commentato il pareggio ottenuto in Premier League contro il Tottenham di José Mourinho.

«Abbiamo dominato giocando davvero una bella partita. Siamo stati fantastici nella fase difensiva. Non hanno avuto alcuna possibilità fino a quando non gliene abbiamo quasi regalata una alla fine. Abbiamo creato abbastanza, è difficile giocare contro il Tottenham, è una squadra da primo posto. Devi cercare di aggirarli, e non è facile assicurarti di non concedere ripartenze. Siamo stati bravissimi in questo. Abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita, ci è mancato soltanto il gol. L’unica squadra che ha provato a vincere è stata la nostra. Sono contento di aver tenuto ancora la porta inviolata ma è stata una partita che avremmo potuto e probabilmente dovuto vincere».