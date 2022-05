Chelsea, le prime parole di Boehly come presidente dei blues

Le prime dichiarazioni di Todd Boehly come presidente del Chelsea: «La nostra visione è chiara: vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi»

Dopo il passaggio ufficiale di proprietà del Chelsea, arrivano anche la parole del nuovo proprietario, l’americano Todd Boehly.

«Siamo onorati di diventare i nuovi proprietari del Chelsea. La nostra visione come proprietari è chiara: vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Insieme al nostro sviluppo per la squadra giovanile e l’acquisto dei migliori talenti, il nostro piano d’azione è di investire nel club a lungo termine e costruire una straordinaria storia di successi per il Chelsea. Voglio ringraziare personalmente i ministri e i funzionari del governo britannico e della Premier League per tutto il lavoro fatto affinché ciò sia stato possibile».