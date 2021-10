Chelsea, Lukaku out contro la Juventus? La rivelazione di Tuchel

L’allenatore del Chelsea, Tuchel, ha fatto il punto sul recupero di Lukaku dall’infortunio in vista della Juventus

Romelu Lukaku non ha ancora recuperato dall’infortunio patito il 20 ottobre contro il Malmoe in Champions League. L’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, in conferenza stampa, ha svelato le condizioni dell’attaccante belga anche in vista della sfida di coppa contro la Juventus del 23 novembre.

CONDIZIONI LUKAKU – «Timo Werner e Lukaku sono ancora out. Lui, così come Werner, tornerà dopo la pausa per le Nazionali di novembre».