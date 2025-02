Chelsea, Maresca: «Da ora in poi saranno tutte partite difficili. Chalobah? Vi dico come sta...»

Il tecnico dei Blues Maresca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Douthampton e si è soffermato sulle condizioni di Chalobah. Le parole

Domani sera il Chelsea di Enzo Maresca sfiderà il Southampton nel turno infrasettimanale. Durante la conferenza stampa alla vigilia del match il tecnico italiano si è soffermato in primis sulle condizioni di Chalobah e poi ha parlato della tremenda sconfitta subita dal Brighton lo scorso weekend. A seguire le sue parole.

CHALOBAH – «Trevoh ha fatto un controllo ieri e starà fuori gioco per circa una settimana o dieci giorni. Da un lato è positivo che non sia un grosso infortunio, ma dall’altro è un peccato perché perdiamo un altro giocatore per infortunio. Non giocherà contro il Southampton, ma vedremo come starà per la prossima».

MOMENTO COMPLICATO – «Da ora in poi, ogni partita e ogni squadra giocheranno per qualcosa. Saranno tutte partite difficili. Penso davvero che potrebbe essere complicato contro il Southampton. È calcio. Non lo dico per dare un messaggio, credo davvero che ogni partita sia complicata. Le differenze sono così piccole. Dobbiamo concentrarci su come vincere la partita. Abbiamo chiesto una prestazione migliore del Brighton, e la prestazione c’è stata».

ASTON VILLA – «Non meritavamo il risultato finale contro l’Aston Villa, ma dobbiamo accettare che in questo momento non è abbastanza, dobbiamo trovare qualcosa in più per ottenere risultati. Il nostro dovere è preparare ogni partita per vincere. Da ora in poi mancano 12 partite e senza dubbio saranno tutte partite importanti per noi».