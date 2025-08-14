Chelsea, il gesto che vale più di una coppa: il bonus del Mondiale per club alla famiglia di Diogo Jota. Giocatori e club d’accordo

In un mondo del calcio spesso dominato da cifre e risultati, il Chelsea FC e i suoi giocatori hanno compiuto un gesto di straordinaria umanità e solidarietà che trascende ogni vittoria sul campo. A seguito della tragica scomparsa dei fratelli di Diogo Jota e Andre Silva avvenuta quest’estate, il club e l’intera rosa hanno deciso all’unanimità di donare l’intero montepremi ricevuto per la vittoria del Mondiale per Club alle famiglie dei due giocatori.

Secondo quanto riportato da The Athletic, la rosa del Chelsea ha deciso di devolvere una parte significativa del montepremi ricevuto alla famiglia di Diogo Jota, a seguito della tragica perdita che l’ha colpita. Dal bonus totale di 11,4 milioni di sterline, i giocatori, in accordo con la società, hanno disposto un pagamento di circa 500.000 dollari (equivalenti a circa 370.000 sterline) come segno di vicinanza e supporto. Una decisione nata da discussioni interne allo spogliatoio, che testimonia una solidarietà che va ben oltre le rivalità della Premier League.

Fonti interne al club descrivono una scelta sentita e immediata, nata dalla volontà dei leader dello spogliatoio di mostrare un supporto concreto e tangibile ai colleghi colpiti da una simile tragedia. Il fatto che Diogo Jota sia un avversario in Premier League, e non un compagno di squadra, rafforza ulteriormente il messaggio: di fronte al dolore, non esistono rivalità né colori di maglia, ma solo una comunità unita dal rispetto e dalla compassione.

Questo atto di generosità non è semplicemente una donazione, ma una potente testimonianza del carattere della squadra e del club. In un’estate segnata da una notizia così devastante per il mondo del calcio, il Chelsea ha scelto di rispondere non con parole di circostanza, ma con un’azione concreta che definisce cosa significhi essere una vera famiglia sportiva. Un gesto che ricorda a tutti che ci sono cose ben più importanti di un trofeo e che il vero successo si misura anche e soprattutto dalla solidarietà nei momenti più bui.