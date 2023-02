Chelsea, non ci siamo: arriva anche la sconfitta con il Tottenham

Il Chelsea perde anche con il Tottenham di Antonio Conte in una sfida valida per il campionato di Premier League

Il Chelsea perde anche con il Tottenham di Antonio Conte in una sfida valida per il campionato di Premier League. I ragazzi di Potter, nonostante la faraonica campagna acquisti della scorsa estate e del mese di gennaio scorso, non vincono in campionato da quasi un mese e mezzo.

Gli Spurs hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Skipp e Kane. Ora i blues rischiano fortemente di andare fuori dalle coppe europee nella prossima stagione, visto i loro momentaneo decimo posto in classifica.