Pochettino chiude il caso Thiago Silva: «Ecco cosa ci siamo detti»

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Thiago Silva. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Thiago oggi è venuto a parlare con me, non dirò di cosa abbiamo parlato, ma la cosa più importante è che ci siamo chiariti e lui è venuto a parlare da me. Con lui le cose vanno bene, si è sempre visto da quando sono qui».