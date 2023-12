Chelsea, Pochettino: «Lotta per la Champions? Forse in futuro...»

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato alla vigilia della gara di Premier League del futuro dei blues e degli obiettivi

PAROLE – «Sapevo quando ho accettato questa offerta che sarebbe stata dura. Se lotteremo per le prime quattro posizioni? Sì. Forse non ora ma di sicuro in futuro».