Chelsea, Potter: «La situazione contrattuale di Mount? Una cosa tra lui e il club»

Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Leeds

PAROLE – «Mason per noi è stato fantastico, è il migliore con cui lavorare. Sta soffrendo come tutti noi e vuole fare meglio, ottenere risultati migliori. La situazione contrattuale? E’ una cosa tra lui e il club. Il mio compito è aiutare i giocatori a migliorare e non lo stiamo facendo bene come vorremmo. Non sto pensando all’estate, solo alla partita di domani, a preparare la squadra, ad aiutare la squadra a migliorare i risultati e le prestazioni e a rispondere al brutti momento in cui ci troviamo».