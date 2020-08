Chelsea, proposto Thiago Silva a parametro zero per rafforzare la difesa

Thiago Silva sarebbe stato proposto al Chelsea per la prossima stagione dopo lo svincolo dal Paris Saint-Germain

Thiago Silva è stato proposto al Chelsea per rafforzare il pacchetto arretrato di Frank Lampard in vista della prossima stagione. La notizia è riportata dall’edizione online del Daily Telegraph.

Il difensore brasiliano si libererà a parametro zero dal Paris Saint-Germain al termine di questa stagione. Il club transalpino ha infatti deciso di non rinnovare il contratto di Thiago Silva in scadenza proprio il 31 agosto 2020.