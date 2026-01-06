Chelsea, Rosenior svela: «Non ho ancora firmato, ma ho un accordo verbale con i club. Nelle prossime ore sarà ufficiale»

Chelsea, Rosenior a sorpresa: «Non ho ancora firmato, ma ho un accordo verbale con i club. Nelle prossime ore sarà ufficiale»

Liam Rosenior ha confermato di avere raggiunto un accordo verbale con il Chelsea per diventare il nuovo allenatore dei Blues. L’annuncio è arrivato direttamente dall’allenatore inglese durante una conferenza stampa a Strasburgo, dopo il suo rientro in Francia nella serata di lunedì 5 gennaio.

Rosenior ha spiegato ai giornalisti che manca soltanto la firma per rendere ufficiale il suo arrivo a Londra. Una volta completati gli ultimi passaggi formali, il Chelsea potrà accogliere il suo nuovo manager e dare il via al nuovo corso tecnico. Le parole:

PAROLE – «È stato un onore essere associato a un club così e sembra che sarò io il prossimo manager. Non ho ancora firmato, ma ho un accordo verbale con il Chelsea. Nelle prossime ore diventerà ufficiale. Oggi sono qui perché sentivo che fosse corretto rispondere alle vostre domande di persona».

