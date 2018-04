In casa Chelsea si pensa al cambio di panchina a fine stagione: Antonio Conte potrebbe essere rimpiazzato. Tra i nomi in lista spiccano Sarri e Allegri

Il Chelsea di Antonio Conte non sta ripetendo il successo della stagione scorsa e un cambio di panchina a fine stagione si fa sempre più possibile in casa blue. Come riportato dal Telegraph, il presidente del club londinese, Roman Abramovich, avrebbe già una lista di papabili per rimpiazzare l’allenatore salentino. E la futura panchina potrebbe essere sotto il segno della continuità, perchè nella lista dei preferiti ci sono ben tre allenatori italiani.

Come riporta il tabloid inglese, per il dopo Conte, Abramovich sta considerando i nomi di Luis Enrique (svincolato), Leonardo Jardim del Porto, Mauricio Pochettino del Tottenham, Julian Nagelsmann dell’Hoffenheim, David Wagner (Huddersfield) e gli italiani Eusebio Di Francesco, Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, il quale potrebbe tornare sulla panchina blue dopo il biennio vincente 2009-2011.