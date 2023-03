Chelsea, situazione critica: gol del mese di Joao Felix. Ma è l’unico di febbraio

Situazione più che mai critica in casa Chelsea: Joao Felix ha vinto il premio di gol del mese, avendo realizzato l’unico di febbraio

Il gol del mese del Chelsea è quello di Joao Felix contro il West Ham nel derby pareggiato per 1-1 lo scorso 11 febbraio.

Nulla di strano fin qui, se non che la rete del portoghese è stata l’unica messa a segno dai londinesi nel mese appena trascorso. Segno di come la crisi, in questo momento, sia più che mai profonda.