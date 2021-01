Chelsea, Thiago Silva saluta Lampard: «Sembrava che lavorassimo insieme da 10 anni»

Thiago Silva ha voluto dedicare un post su Instagram a Frank Lampard, licenziato oggi dal Chelsea: il messaggio del difensore

Thiago Silva ha dedicato un post su Instagram a Frank Lampard, esonerato oggi dal Chelsea. Il messaggio del difensore brasiliano.

«Vorrei ringraziarti per tutto quello che tu e il tuo staff avete fatto per me dal giorno in cui sono arrivato. Come ti ho detto, sembrava che lavorassimo insieme da 10 anni !! Grazie mille per tutto leggenda»