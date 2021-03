Chelsea, Tuchel: «Contro l’Atletico Madrid ci mancheranno due giocatori chiave»

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid valido per il ritorno degli ottavi di Champions League.

«Non abbiamo nuovi infortuni, ma domani con Mount e Jorginho mancheranno due giocatori chiave. Soprattutto con Mason per le sue capacità offensive e l’imprevedibilità con i suoi dribbling e colpi. L’Atletico è una delle migliori squadre in Europa per non concedere occasioni da gol in trasferta, quindi ovviamente è un duro colpo perdere un giocatore offensivo per una partita come questa. Sono giocatori importanti per noi, ma abbiamo un gruppo forte e dobbiamo adattarci e trovare soluzioni a questo»