Chelsea, Tuchel incensa Kanté: «Ha tutto quello che un centrocampista deve avere»

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha speso parole d’elogio per N’Golo Kanté dopo il 3-0 rifilato al Tottenham

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha elogiato la prestazione di N’Golo Kanté contro il Tottenham:

«Non stavamo facendo bene nei contrasti e quando hai in panchina uno come lui è l’uomo giusto per darti uno scossone. È un giocatore unico, è tutto quello che vorresti per il centrocampo: ha intensità, equilibrio, giro palla, recuperi, giocate di qualità, dribbling, passaggi filtranti e sa anche andare a segno. Ma le mie sono parole normali. Anche Kovacic e Jorginho ci hanno dato tanto, ma lui è fantastico».