Chelsea, Liam Rosenior è il nuovo allenatore dei Blues: c’è il comunicato ufficiale del club inglese

Chelsea, adesso è ufficiale: Liam Rosenior nominato nuovo allenatore dei Blues con il comunicato del club, i dettagli

Il Chelsea Football Club annuncia la nomina di Liam Rosenior come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico inglese ha firmato un accordo che lo legherà ai Blues fino al 2032. La nota del club:

COMUNICATO – Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Liam Rosenior ad allenatore della squadra maschile. L’inglese ha firmato un contratto con il club che lo legherà fino al 2032.

Rosenior arriva allo Stamford Bridge dopo aver allenato all’estero con l’RC Strasbourg, dove ha guidato il club francese alla qualificazione europea per la prima volta in 19 anni nella sua prima stagione, e dopo i precedenti ruoli in Inghilterra con l’Hull City e il Derby County. In merito al suo passaggio alla Premier League, ha dichiarato:

PAROLE – «Sono estremamente onorato e onorato di essere stato nominato allenatore del Chelsea Football Club. Questo è un club con uno spirito unico e una gloriosa storia di trofei vinti. l mio compito è proteggere questa identità e creare una squadra che rifletta questi valori in ogni partita che giochiamo, continuando a vincere trofei. Essere investito di questo ruolo significa tutto per me e voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato per l’opportunità e la fiducia che hanno riposto in questo incarico. Darò tutto per portare il successo che questo club merita.

“Credo profondamente nel lavoro di squadra, nell’unità, nella solidarietà e nel lavorare gli uni per gli altri, e questi valori saranno al centro di tutto ciò che faremo. Saranno il fondamento del nostro successo.

“Sono entusiasta di lavorare con questo gruppo di giocatori e staff estremamente talentuosi, di costruire forti legami dentro e fuori dal campo e di creare un ambiente in cui tutti si sentano uniti e spinti dallo stesso obiettivo.

“C’è una vera fame di vittoria e darò tutto, ogni singolo giorno, per aiutare questa squadra a competere e vincere ai massimi livelli, per far sì che tutti siano uniti e orgogliosi di far parte del Chelsea Football Club.

“Voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi di ciò che siamo e di ciò che rappresentiamo in ogni singola partita che giochiamo. Sono l’anima di questo enorme, storico e grandioso club calcistico.

“Non vedo l’ora di incontrarvi tutti. Non vedo l’ora di iniziare».

Liam ha dimostrato di saper costruire squadre con un approccio di gioco chiaro, stabilendo al contempo standard elevati per i giocatori dentro e fuori dal campo. Pur continuando a concentrarsi sullo sviluppo dei giocatori, le aspettative e le ambizioni del Club rimangono elevate.

Liam ha la capacità di ottenere rapidamente il meglio da questa squadra e si unisce a noi con la responsabilità e il sostegno necessari per garantire che il Chelsea continui a competere ai massimi livelli in tutte le competizioni in questa stagione e nelle stagioni a venire.

Benvenuto a Chelsea, Liam!

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

