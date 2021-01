La panchina di Frank Lampard è in bilico: saranno decisive le prossime tre partite per l’allenatore del Chelsea. Le ultime notizie

La panchina di Frank Lampard inizia a traballare. La recente sconfitta contro il Leicester ha aumentato i malumori del Chelsea, che starebbe valutando il cambio di allenatore.

Il manager inglese avrà a disposizione le prossime tre partite (Luton in FA Cup, Wolverhampton e Burnley in Premier League) per convincere la dirigenza. Altrimenti, sarà addio.