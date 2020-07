Chelsea, Willian: «Conte? Non solo io, anche altri giocatori hanno avuto problemi con lui»

Il centrocampista del Chelsea, Willian, ha parlato di Antonio Conte durante un’intervista sul canale YouTube di Ale Oliveira

Willian, centrocampista del Chelsea, ha commentato la gestione dello spogliatoio del suo ex allenatore, Antonio Conte, quando l’attuale tecnico dell’Inter allenava proprio il club inglese. Ecco le dichiarazioni del giocatore brasiliano:

«Con tutti i manager che ho avuto ho imparato qualcosa, qualunque fosse la situazione. Con Conte ho vinto e appreso alcune cose, ma ho avuto anche dei problemi, come altri giocatori. Non mi riferisco al modo in cui allena, ma deve capire il lato di un giocatore sia come persona, sia come professionista. Devi capire che ogni giocatore è diverso. Lui questo non l’ha capito e abbiamo avuto alcune difficoltà».