Cherki andrà al Manchester City? Spunta fuori una nuova indiscrezione sul fuoriclasse francese - Calcio News 24

Cherki andrà al Manchester City? Ecco le ultime indiscrezioni sul fuoriclasse francese del Lione. Le novità

Il Manchester City potrebbe presto cambiare strategia sul mercato, puntando con decisione su uno dei giovani più talentuosi del panorama europeo: Rayan Cherki. Il classe 2003, trequartista offensivo dell’Olympique Lione, è finito nel mirino del club inglese, che sta cercando di chiudere un’operazione che avrebbe del clamoroso per prospettive e qualità tecniche.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, Cherki ha già salutato l’ambiente del Lione e si prepara a un addio che sembra ormai inevitabile. Tuttavia, nonostante i progressi registrati nella trattativa tra le due società, il giocatore non ha ancora dato il via libera definitivo al trasferimento in Premier League, prendendosi del tempo per valutare con attenzione tutte le opzioni sul tavolo.

Le parti, però, sono sempre più vicine. Il quotidiano francese rivela che il divario iniziale tra domanda e offerta si è notevolmente ridotto, e ora mancherebbero solo alcuni dettagli per raggiungere l’intesa totale. Sul piano contrattuale, l’accordo è ormai in fase avanzata, ma manca ancora la firma che suggellerebbe ufficialmente il passaggio del francese alla corte di Pep Guardiola.

Va però sottolineato che Cherki sta ascoltando anche altre proposte, provenienti da club esteri interessati al suo profilo. Il talento francese vuole fare la scelta giusta per la propria carriera, consapevole dell’importanza di un salto come quello verso la Premier League. In ogni caso, da Manchester è attesa a breve un’offerta formale destinata all’Olympique Lione, che potrebbe accelerare i tempi e spingere il giocatore verso l’Inghilterra.

Con le sue doti tecniche, la capacità di giocare tra le linee e l’esperienza già maturata in Ligue 1, Cherki rappresenterebbe un investimento strategico per il futuro del Manchester City. Guardiola potrebbe accoglierlo come nuova pedina offensiva in un reparto già ricco di talento ma sempre in evoluzione.