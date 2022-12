Chi NON vuole essere francese? Il quiz per arrivare pronti alla finale di domani

Dopo quello sull’Argentina arriva il quiz per scoprire quanto ne sapete sull’altra finalista di Qatar 2022: la Francia

Fare un quiz sull’Argentina è stato facile: gli argentini sono per la maggior parte italiani, con noi condividono alcuni comportamenti sociali codificati che qui nello stivale non sono alieni.

Farlo sulla Francia invece… Insomma: la domanda su chi vuole essere argentino potrebbe trovare qualche entusiasta (sto parlando te, Adani). Ma chi vuole davvero essere francese in questo paese?

In ogni caso, visto che si sono guadagnati la seconda finale consecutiva di un mondiale, visto che sono favoriti (forse per scaramanzia, vero Adani?), visto che c’è chi li ama, chi li odia, chi odia amarli e chi ama odiarli, ecco per voi il quiz: Chi vuole essere francese (o non vuole esserlo)?

1 Che squadra tifa il presidente francese Emmanuel Macron

1)OM

2) PSG

3) Lione

2 Cos’è una Bouillabaisse?

1) Un piatto di pesce

2) un dolce

3) un tipo di liquore

3 Quali di questi tre giocatori ha segnato più gol con la maglia della Francia?

1) Griezmann

2) Zidane

3) Cantona

4 La Francia ha avuto 3 ct stranieri: due erano inglesi. Da dove proveniva il terzo?

1) Ungheria

2) Cecoslovacchia

3) Romania

5 In quale arrondissement si trova il quartiere di Saint-Germain-des-Prés?

1) V arrondissement

2) VI arrondissement

3) VII arrondissement

6 Chi ha cantanto La Mer?

1) Charles Aznavour

2) Charles Trenet

3) Jaques Brel

7 Cosa è ritratto ne L’origine du monde, il quadro di Courbet esposto al Musée d’Orsay?

1) Una notte stellata

2) Una scena di battaglia

3) l’organo riproduttivo femminile

8 Le Classique: sono più le vittorie dell’OM, del PSG o i pareggi?

1) Vittorie OM

2) Vittorie PSG

3) Pareggi

9 Che squadra tifa François Pignon, il cretino de La cena dei cretini?

1) Auxerre

2) OM

3) PSG

10) Dove è nato Yves Montand?

1) Ile-de-France

2) Provenza

3) Toscana

Risposte esatte

1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3

Da 0 a 3 risposte esatte: stupido belga

Sei lo zimbello di Francia e non solo: la tua nazionale non ha superato il primo turno ai mondiali, ma sai che c’è di peggio. Tipo essere francese.

Da 3 a 5 risposte esatte: provinciale

Balzac si fa beffe di te, i parigini ti guardano dall’alto in basso. Non importa se il sole del Mediteranneo ti ha reso una canaglia o il freddo delle correnti della Manica burbero. Sotto la tua scorza sappiamo che hai un cuore d’oro.

Da 6 a 9 risposte esatte: guascone.

Come D’Artagnan sei pronto a prenderti la ville des lumes sulla punta della tua spada. Sei a tuo agio passeggiando sui lunghi boulevard, ma quando vedi un forestiero che gira la tua anima di provincia ha il sopravvento e gli consigli un buon posto dove mangiare e bere a poco.

10 risposte esatte: parigino.

Complimenti: le sai tutte. Ora puoi continuare ad essere altezzoso verso il prossimo, far finta di non capire quando chiedo un’indicazione e ridacchiare tra te e te perché il mio accento non è pura Sorbonne. Spero che un belga ti tiri un cazzotto sul muso.