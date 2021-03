Chiacchio (avv.Torino): «Cairo soddisfatto per la sentenza del giudice sportivo»

Edoardo Chiacchio, legale del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss commentando la decisione del Giudice Sportivo. Ecco le sue parole

SODDISFAZIONE – «Sono soddisfatto per questa sentenza. Ha avuto un peso importante il comunicato della Asl di Torino riguardo il provvedimento che riguardava ogni calciatore della rosa granata. È stata riconosciuta causa di forza maggiore. Ho sentito il presidente Cairo e mi ha dimostrato la sua grande soddisfazione ma sin dal primo momento mi ha dato completa fiducia. La Lazio ha diritto a fare appello nelle sedi competenti ma non so se lo farà».