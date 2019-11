Chiappino: «Prendo per buono il risultato. Dobbiamo lavorare molto» – VIDEO

Mister Chiappino si gode la vittoria in rimonta del suo Genoa contro i rivali del Pescara Primavera: le parole del tecnico rossoblù

(Dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) – Il Genoa Primavera di Chiappino ribalta il match contro il Pescara, completando nel secondo tempo una rimonta che vale il 2-1 finale.

Punti preziosi, come sottolineato dall’allenatore rossoblù. Ecco le sue dichiarazioni al termine del 90′:«Prendo per buono il risultato. Dobbiamo lavorare molto». I padroni di casa mantengono dunque il terzo posto in classifica.