Chiellini: «BBC è storia, avrei dato una gamba per il decimo scudetto». Le dichiarazioni del capitano della Juventus

Ai canali ufficiali della Juventus, Giorgio Chiellini ha ripercorso i suoi 17 anni di storia bianconera.

BUFFON, BARZAGLI, BONUCCI E CHIELLINI – «Tutti noi, noi quattro, ci siamo migliorati a vicenda per arrivare a quei livelli. Non ce n’è uno che non abbia tratto giovamento dall’altro. È una cosa molto bella. È un pezzo di storia, abbiamo condiviso 10 anni. Questa foto farà scendere la lacrimuccia a tanti tifosi juventini, non solo a me. Gigi è genuino, è vero, ti coinvolge in tutto quello che fa. Barzaglione è sempre stato una roccia, in campo e fuori. È una persona che riusciva ad essere autorevole ma scherzare allo stesso tempo anche con i più giovani. Mi ricordo che l’ultimo mese in cui giocava i sudamericani non gli hanno dato tregua. Di Leo sicuramente l’energia, che ha e riesce a mettere contro tutti, con tutti. Ha una forza inesauribile dentro. Ha superato montagne che sembravano insormontabili, anche contro tanti suoi detrattori ha dimostrato di aver fatto una carriera che nessuno di loro pensava».

ESORDIO – «15 ottobre 2005 se non sbaglio. 10-15 minuti, entro al posto di Pavel davanti a Pessottino. Non è stato facile l’inizio per me, poi mi rompo il naso giusto per iniziare bene… Le prime dieci partite faccio 3-4 panchine e il resto tribuna, io ero abituato a giocare sempre, venivo da due annate in cui le avevo fatte tutte e non era facile. Quel gruppo di campioni era immenso, io ero tanto giovane e forse non mi sentivo neanche pronto a livello mentale per far parte di quel gruppo. Poi paradossalmente andai in Under 21 per due partite a inizio ottobre e quando tornai iniziai a giocare un tot di partite consecutive finchè in quella stagione sono riuscito a fare 23 presenze di cui 6 in Champions League».

