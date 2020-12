Chiellini convocato, ma va in tribuna: la scelta della Juventus

Chiellini, riscaldamento “speciale” prima di Juventus-Atalanta. Il capitano bianconero rientra dall’infortunio e parte dalla panchina

Riscaldamento speciale per Giorgio Chiellini prima di Juventus-Atalanta. Il capitano bianconero torna oggi dall’infortunio ma andrà solo in tribuna. Ugualmente ha voluto stare vicino ai compagni prima di una partita così importante.

Chiellini si è intrattenuto diversi minuti a parlottare con Raimondi (ex difensore e collaboratore di Gasperini) e Andrea Pirlo prima di raggiungere i compagni per il riscaldamento per un paio di passaggi.