Chiellini sicuro: «Stasera serve vincere. Il futuro di quel giocatore a gennaio verrà valutato, ma...» - Calcio News 24

Juventus a Firenze: Chiellini carica la squadra in vista della trasferta. Il dirigente bianconero parla di Spalletti, dei giovani e delle ambizioni in campionato

La Juventus si prepara alla trasferta contro la Fiorentina, in programma sabato 22 novembre alle ore 18, dopo la pausa per le nazionali. La squadra bianconera cerca un successo importante, necessario per ritrovare fiducia dopo due pareggi consecutivi contro Sporting CP e Torino.

Nel prepartita della sfida Fiorentina‑Juve, Giorgio Chiellini, ora dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN. L’ex capitano ha commentato la sua esperienza in questo nuovo ruolo: “È diverso viverla da dirigente. Ho trascorso tanto tempo a Firenze e so cosa significhi affrontare questa partita. È stimolante e complicata allo stesso tempo”.

Riguardo all’allenatore Luciano Spalletti, Chiellini ha spiegato: “Ci aspettiamo molto da lui. Non gli chiediamo nulla di diverso da ciò che sa fare: sta iniziando a imprimere il proprio stile sulla squadra. La Fiorentina ha cambiato allenatore, conosco personalmente Vanoli, e vincere darebbe un segnale importante al nostro campionato”.

Infine, sul futuro dei giocatori chiave come Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, Chiellini ha precisato: “Kenan ha ancora tre anni e mezzo di contratto e c’è la volontà di proseguire insieme. Loro due sono grandi giocatori e ci aspettiamo molto da entrambi per questa stagione”.

La sfida Fiorentina Juve sarà quindi un banco di prova per testare la crescita della squadra e le ambizioni bianconere in campionato.

