Chiellini parla dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray? Una buona occasione per cambiare l’ultimo dato della partita a Istanbul. Sul mercato…» 

Giorgio Chiellini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il sorteggio dei playoff di Champions League. L’ex capitano della Juventus ha commentato gli accoppiamenti e analizzato le prospettive delle squadre coinvolte. Le sue parole:

SUL 2013 – «Io ho pensato più a Osimhen onestamente, ma magari è una buona occasione per cambiare l’ultimo dato della partita a Istanbul. Vediamo in modo positivo. Quando ci sono quelle partite passate alla storia, magari può passare alla storia anche questa»

SUL GALATASARAY – «È una squadra forte con grandi individualità, quindi di grandi giocatori. Giocheremo la seconda in casa, quindi non finisce neanche a Istanbul. Però dobbiamo andare in quello stadio a fare la partita, a metterli in difficoltà in quelli che sono le loro lacune, che poi ne hanno, ma riuscire anche a limitare quelle grandi potenzialità ed individualità che hanno non solo davanti, conosciamo tutti benissimo Osimhen, ma ha anche altri giocatori importanti»

SUL MERCATO – «Sul mercato non ci sono novità a breve, ma mancano tre giorni quindi le novità le avrete. Anche in uscita non ci sono novità»

