Dopo aver superato la League Phase ed essersi qualificate ai playoff di Champions League da teste di serie, ora la Juventus e l’Inter sono in attesa di conoscere le loro avversarie agli spareggi. L’urna di Nyon, alle 12.00, decreterà tutti gli accoppiamenti.

Quali squadre partecipano al sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League?

Terminata la fase campionato, le 16 squadre partecipanti sono confermate.

Teste di serie

Real Madrid (ESP)

Inter (ITA)

Paris (FRA)

Newcastle (ENG)

Juventus (ITA)

Atleti (ESP)

Atalanta (ITA)

Leverkusen (GER)

Non teste di serie

B. Dortmund (GER)

Olympiacos (GRE)

Club Brugge (BEL)

Galatasaray (TUR)

Monaco (FRA)

Qarabağ (AZE)

Bodø/Glimt (NOR)

Benfica (POR)

Come guardare il sorteggio?

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com e sull’app ufficiale della UEFA Champions League.

Dove si svolge il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League?

Il sorteggio avrà luogo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera).

Come funziona il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League?

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta vengono determinati tramite sorteggio secondo i seguenti principi:

a. I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

b. I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.

Le squadre della stessa federazione possono affrontarsi agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League?

Le squadre possono affrontarne un’altra della stessa federazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Sono anche ammessi incontri tra club che si sono già affrontati nella fase campionato.

Quando si giocano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta?

Le sfide prevedono una partita di andata e una di ritorno; in linea di principio, la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa. In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una il mercoledì.

Andata: 17/18 febbraio 2026

Ritorno: 24/25 febbraio 2026

Se le partite sono soggette a eventuali sovrapposizioni di stadi o città, queste saranno risolte in conformità con i principi stabiliti dal Comitato Competizioni UEFA per club. La UEFA confermerà il calendario, comprese le date delle partite e gli orari di inizio, una volta effettuato il sorteggio.

Le otto squadre che superano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta accedono agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati venerdì 27 febbraio 2026.

Fase a eliminazione diretta di Champions League

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: 27 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

