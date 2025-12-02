Chiellini avvisa la Juve: «Ora basta! Serve assolutamente questa cosa per rimetterci in pista»

Juve, Chiellini avvisa la squadra: «Serve serietà e personalità». Le parole del dirigente bianconero prima del match

La Juve si prepara a una serata importante in Coppa Italia, e a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’Udinese è Giorgio Chiellini a prendere la parola ai microfoni di Sport Mediaset. Il dirigente bianconero, simbolo della mentalità juventina, ha voluto rimarcare quanto questa gara debba essere affrontata con la massima attenzione.

Riguardo all’impegno odierno, Chiellini è stato chiaro: «Le scelte di Spalletti dimostrano che quella di stasera è una partita da affrontare con serietà e personalità. Giochiamo contro una squadra solida e vogliamo dare continuità alle ultime vittorie». Un messaggio diretto a tutto l’ambiente della Juve, che non vuole concedersi pause nonostante il naturale turnover previsto in Coppa Italia.

Il dirigente ha poi parlato del rinnovo di Kenan Yildiz, uno dei talenti più brillanti del momento: «Non ci sorprende quanto sta facendo. C’è grande stima da entrambe le parti e la volontà comune di proseguire insieme. È un giocatore importante per la Juve e siamo fiduciosi che resterà per molti anni». Parole che confermano il ruolo centrale del giovane turco nel progetto bianconero.

Spazio anche al tema più delicato del momento, quello dell’infortunio di Vlahovic: «Starà fuori tre mesi, ed è un’assenza pesante. Gli faccio i miei migliori auguri. Allo stesso tempo – sottolinea Chiellini – può essere un’opportunità per altri giocatori di mettersi in mostra. Con Dusan parleremo con calma, il rapporto di stima e affetto è evidente».

Infine un accenno al mercato, con prudenza ma senza chiudere alcuna porta: «Damien ha già parlato. Se ci sarà qualche occasione, la Juve sarà pronta a coglierla, ma gennaio è ancora lontano».

Ancora una volta, Chiellini ribadisce il DNA della Juve: concentrazione, rispetto per l’avversario e ambizione costante.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A