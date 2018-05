Dopo le frasi di risposta al Napoli, Giorgio Chiellini ha preso ufficialmente il testimone di leader dello spogliatoio della Juventus: sarà lui l’erede di Gigi Buffon

Semmai ce ne fosse stato bisogno, dopo la vittoria dello Scudetto è arrivata la certezza: sarà Giorgio Chiellini il leader emotivo della Juventus dopo l’addio di Gianluigi Buffon. Il difensore bianconero è infortunato e cerca di esserci per la gara con il Verona, ma intanto è lui l’anima dello spogliatoio. Stando a un retroscena raccontato da Tuttosport, pare che la Juve abbia eletto già il Chiello a nuovo leader dopo le sue frasi contro il Napoli. Hanno dato fastidio il clima di festa sotto il Vesuvio e le frasi di Lorenzo Insigne post Juve-Napoli, per questo Chiellini ha risposto a tono.

Le dichiarazioni in cui il livornese ha rispedito al mittente le punture di spillo provenienti da Napoli hanno colpito nel segno. I membri dello spogliatoio e anche i tifosi della Juventus hanno deciso che sarà lui la nuova “guida spirituale” nelle prossime stagioni. Non a caso è già capitano della Juve quando Buffon è assente. Ora che il portiere è a un passo dal ritiro, sarà ancora Chiellini a indossare la fascia, stavolta da primo capitano e non da vice. A parole ha già dimostrato di essere un leader.