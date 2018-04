Infortunio Chiellini in Juventus-Napoli: il centrale esce dopo 10 minuti

Infortunio Chiellini nei primi minuti di Juventus-Napoli, posticipo della 34aª giornata del campionato italiano di Serie A: il centrale bianconero lascia il campo dopo appena dieci minuti di gioco

Infortunio Chiellini in Juventus-Napoli quando sono appena passati dieci minuti dal fischio d’inizio del posticipo di Serie A. Il centrale bianconero ha riportato un problema fisico pochi secondi dopo l’inizio della partita e nella fattispecie in occasione della prima azione da gol creata dagli uomini di Sarri con Insigne al minuto 1.

Il centrale bianconero ha riportato un problema a livello muscolare, allertando immediatamente lo staff medico circa le sue condizioni fisiche. Il calciatore successivamente ha tentato di rimanere in campo ma ha chiesto ufficialmente il cambio intorno al minuto 10 del primo tempo. Al suo posto Massimiliano Allegri ha scelto di schierare Lichtsteiner, spostando così Howedes al centro della difesa di fianco a Benatia, già ammonito per un intervento pericoloso su Mertens lanciato verso l’area di rigore bianconera. Non è il solo difensore ad esser stato ammonito, visto che anche Asamoah per i bianconeri e Raul Albiol per il Napoli, sono già stati oggetto di cartellino giallo da parte di Rocchi.