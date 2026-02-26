Chiellini dopo Juve Galatasaray: «Delusi per il risultato ma orgogliosi della prestazione, il rosso a Kelly…»

Il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita della sfida di Champions contro il Galatasaray

Intervenuto nel postpartita di Juve Galatasaray, gara dei playoff di ritorno di Champions League il dirigente bianconero Giorgio Chiellini ha analizzato la vittoria per 3-2 che non è valsa però l’approdo agli ottavi di finale.

Ai microfoni di Prime Video ha commentato così la prestazione della squadra e non solo.

LE SUE PAROLE

PRESTAZIONE – «Ci mancherebbe, alla fine, ne abbiamo parlato prima, eravamo riusciti a fare quella partita, con equilibrio».

ASSENZA SPALLETTI – «Perché penso che sia giusto che venga la società, non c’è nulla di male. Siamo provati, delusi, per quello che è il risultato finale, per lo sforzo fatto dopo quello che abbiamo mostrato oggi, ma anche orgogliosi per quanto mostrato, per quel feeling e quell’ambiente che si era creato e credo che debba essere un punto di partenza per questo finale di stagione per riuscire a risvoltare e trovare quella scintilla che ci ha dato. Alla fine se riusciamo ad essere più equilibrati, abbiamo sbagliato una partita e 30 minuti, una partita e mezzo da quando è arrivato Luciano, possiamo aggiungere Napoli che è stato un po’ il primo tempo storto, però la squadra c’è, ha dato un segnale, rimane un grande rammarico, rimane la delusione, non siamo molto fortunati con altri episodi in questo momento e andiamo avanti».

ESPULSIONE KELLY – “Per fortuna non ero Kelly»

PERCORSO CHAMPIONS – «Abbiamo perso 4 delle ultime 5 partite prima di oggi ma le prestazioni sono diverse, poi se perdi qualcosa sbagli. In queste ultime 12 partite ci giochiamo tanto, la squadra c’è, ne ha dato dimostrazione oggi, è un percorso di crescita che vorremmo tutti essere più veloce ma con un po’ di ostacoli lo stiamo portando avanti. Il rimpianto in Champions no, il girone lo abbiamo iniziato con tante partite difficili e lo abbiamo finito bene, abbiamo visto il Bodo quanto sia difficile da affrontare, abbiamo battuto il Benfica, il percorso è stato quello che più o meno ci eravamo prefissati, dispiace perché l’obiettivo deve essere sempre essere agli ottavi. Adesso dobbiamo giocarci bene la partita domenica».

