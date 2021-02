Chiellini: «Porto? Mi auguro che sia una partita molto diversa dagli ultimi due ottavi di finale»

Giorgio Chiellini ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla partita di andata degli ottavi di finale di Champions contro il Porto

A Sky Sport, il capitano bianconero Giorgio Chiellini ha rilasciato nuove dichiarazioni alla vigilia di Porto–Juve.

«C’è quell’atmosfera che precede un turno importante di Champions, che comunque ti dà delle emozioni diverse. Dovremmo essere bravi a fare tesoro delle esperienze degli ultimi due anni, dove l’ottavo lo abbiamo sempre sbagliato e non perché avevamo sottovalutato l’avversario ma per vari motivi. Un po’ a Madrid contro l’Atletico forse per il blocco, a Lione perché non siamo mai riusciti ad entrare in partita e ci ha sorpreso la loro aggressività. Domani sappiamo della difficoltà della partita, sappiamo che il Porto è una squadra forte fisicamente e in difesa, con qualità importanti in alcuni giocatori. Quindi mi auguro che sia una partita molto diversa dagli ultimi due ottavi di finale che abbiamo fatto».