Chiellini prima di Juve Lazio: «Felicissimi di Spalletti, fa parte del futuro e del presente di questo club. Sul suo rinnovo vi dico questo»

Il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, ha risposto così ad alcune domande prima dell’inizio del match di campionato contro la Lazio

Pochi istanti prima del fischio d’inizio del match contro la Lazio, Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sulla guida tecnica. L’ex capitano e ora dirigente della Juventus ha manifestato la piena soddisfazione del club per il lavoro svolto da Luciano Spalletti.

Secondo Chiellini, l’allenatore di Certaldo sta vivendo l’esperienza sulla panchina della Vecchia Signora con gioia ed entusiasmo evidenti. Nonostante il contratto firmato senza garanzie a lungo termine, la società non ha fretta: Spalletti è considerato un pilastro fondamentale sia per il presente che per il futuro del progetto sportivo bianconero.

SPALLETTI – «Siamo felicissimi di Spalletti, si vede dalle sue parole la sua gioia nell’allenare la Juventus. Non c’è fretta. Ha firmato un contratto senza alcuna garanzia, voleva mettersi in gioco e sta facendo un ottimo lavoro. Fa parte del presente e del futuro di questa squadra».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano