Chiellini ha deciso il suo futuro: la MLS è vicino, giovedì l’incontro con i Los Angeles FC

Giorgio Chiellini, dopo i saluti alla Juventus e alla Nazionale, ha deciso il suo futuro: sarà in MLS, giovedì previsto l’incontro con i Los Angeles FC

Il futuro di Giorgo Chiellini è ancora tutto da decifrare. Se la certezza sono gli addii a Nazionale e Juventus, ancora è da capire dove andrà a giocare.

Tutto lascia pensare che la sua prossima squadra sarà in MLS per provare una nuova esperienza. L’ex capitano bianconero giovedì incontrerà i Los Angeles FC per chiudere la trattativa e limare gli ultimi dettagli. Nei giorni seguenti l’incontro poi ci sarà anche la firma. Lo scrive Gianluca Di Marzio.