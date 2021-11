Chiellini: «Situazione insostenibile in Serie A, troppe 20 squadre»

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato dell’insostenibilità della Serie A a 20 squadre

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale, nella seconda parte dell’intervista a DAZN con Diletta Leotta ha parlato dell’insostenibilità della Serie A a 20 squadre.

NUOVO MODELLO DEL CALCIO – «Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Le istituzioni, i club devono incontrarsi e cercare un modo per dare un nuovo slancio al calcio, lo sport più bello al mondo, ma migliorabile ancora tanto. In America, ad esempio, hanno creato Superleghe in ogni sport»

CAMPIONATO – «Io col presidente Agnelli ne parlo da qualche anno. Il futuro del calcio mondiale va verso una europeizzazione del calcio internazionale. Il giocatore della Juve, come anche i tifosi, vuole sempre più giocare e vedere partite di livello europeo. Con tutto il rispetto, ma il numero di squadre del campionato italiano è troppo: il numero giusto sarebbe 18 o forse addirittura 16 squadre, ma credo che 18 sia il numero giusto».

